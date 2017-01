Nouveau record de fréquentation pour Rhonexpress

Rhônexpress, la liaison ferroviaire rapide reliant le centre de Lyon à l’aéroport de Lyon – Saint Exupéry en moins de 30 minutes, affiche une fréquentation en croissance pour l’année 2016.



Avec 1 283 764 passagers accueillis en 2016, Rhônexpress confirme sa progression constante et affiche une hausse de fréquentation de 10,7 % par rapport à l’année 2015.



Avec 116 791 passagers accueillis, Rhônexpress a atteint un nouveau record de fréquentation avec une augmentation de + 28,6% de trafic sur décembre 2016 par rapport au même mois de l’année 2015.



Rhônexpress s’engage à poursuivre ses offres bons plans sur internet et appli mobile avec notamment l’achat du billet par anticipation.



Ce billet permet aux jeunes de 12-25 ans de bénéficier d’un trajet à partir de 9,90 € et pour les + de 25 ans d’un trajet à partir de 11,90 € (Tarif en vigueur sur billet acheté 2 mois avant la date du voyage).