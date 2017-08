Nouveau siège social pour le Groupe LDLC

« Ce nouveau campus est un tremplin pour notre développement. Cadre attrayant pour les salariés, espaces stimulants pour les échanges et les réunions, amphithéâtre, laboratoire pour la Recherche et le Développement et les étudiants de L’École LDLC... Ce nouveau siège social est un outil pensé en cohérence avec notre ambition, doubler notre chiffre d’affaires d’ici 2021.» indique Laurent de la Clergerie, Président et Fondateur du Groupe LDLC.



Niché dans un environnement paysager, au cœur du Puy d’Or à Limonest, le nouveau siège du Groupe LDLC offre des espaces qui favorisent l’épanouissement et encouragent l’innovation.



Après 18 mois de chantier sur un hectare de terrain, 3 bâtiments modernes et lumineux sont sortis de terre



Le nouveau campus LDLC s’étend sur un hectare et 7 000 m2 d’espaces de travail, avec 5 500 m2 dédiés aux bureaux, 500 m2 pour L’École LDLC, la formation du numérique post-bac, et un hub végétal de 1 000 m2 qui regroupe un réfectoire avec terrasse, un amphithéâtre, une salle de sport et d’autres espaces informels.



Arboré, le campus offre la possibilité de se détendre sur le toit du dôme végétalisé et propose un terrain de pétanque.



Les 3 promotions de L’École LDLC feront leur rentrée la semaine du 11 septembre dans le nouveau campus de Limonest



La formation qui s’adressent aux futurs entrepreneurs et intrapreneurs du numérique rejoint géographiquement le siège social pour créer de nouvelles synergies avec les différents services de l’entreprise.



Le cursus de 3 ans renforce ainsi ses liens avec le milieu professionnel afin de former des cadres polyvalents et opérationnels dans le numérique.



Ouverte en 2015, L’École LDLC compte 80 étudiants répartis en 3 promotions.