Nouvelle attaque d'un fourgon de transport d'or près de Lyon

Un fourgon banalisé transportant de l'or a été attaqué par des malfaiteurs ce mercredi matin près de Lyon, quatre mois après une attaque similaire survenue dans le même secteur.



Selon le site internet Lyonmag qui a révélé l'information, le véhicule a

été pris en tenaille et intercepté par plusieurs malfaiteurs armés à hauteur

de la fin de l'autoroute A89 au nord de Lyon.



Cinq à six malfaiteurs auraient pris part à l'attaque, selon une source

proche de l'enquête qui précise que le fourgon arrivait de Besançon.



Après avoir fait main basse sur le chargement de métaux précieux, qui

contenait également des bijoux selon le quotidien Le Progrès, ils ont incendié trois voitures utilisées pour le vol, ainsi que le fourgon, avant de prendre la fuite.



L'attaque est survenue à une trentaine de mètres de la sortie de La Tour de

Salvagny sur l'A89. Le fourgon a été contraint à l'arrêt par au moins trois

voitures - deux placées devant, une derrière - dont les carcasses carbonisées étaient encore visibles sur les lieux à la mi-journée



Le montant du butin est inconnu à ce stade, de même que l'identité de la

société de transport de fonds à laquelle appartient le fourgon. La police judiciaire de Lyon est chargée de l'enquête.



En décembre, à quelques kilomètres de distance, un fourgon banalisé de la

société Loomis, venant également de Besançon, avait été attaqué. Une dizaine de malfaiteurs avaient dérobé 70 kilos d'or sous la forme de granules.



Le butin avait été estimé à 2,5 millions d'euros. Les agresseurs, qui courent

toujours, avaient alors utilisé six voitures.





Avec AFP