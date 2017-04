Nouvelle marche des pro-Macron samedi à Lyon

L'équipe d'Emmanuel Macron organise un nouveau rassemblement, entre les 2 tours de la présidentielle.



Apres les berges du Rhône, c'est la Confluence qui est choisie pour une nouvelle démonstration de force, ce samedi.



Les Marcheurs entendent "aller à la rencontre des Lyonnais, pour diffuser le programme d'Emmanuel MACRON, et les mobiliser, à 8 jours du second tour de l'élection présidentielle."



Le départ devrait être donné sur l'Esplanade François Mitterrand (devant le siège de la Région dirigée par Laurent Wauquiez), pour une arrivée au Musée des Confluences via la Place nautique et les quais de Saône.