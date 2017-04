Nouvelle saison, nouveaux vols au départ de Lyon

Prague, Varsovie, Fès, Monastir ou encore Londres Southend…Moscou qui devient quotidien…, autant de nouveautés qui continuent d’étoffer l’offre aérienne au départ de Lyon.



En cette saison printemps - été 2017, 5 nouveaux vols réguliers dont 3 nouvelles destinations sont proposés aux voyageurs au départ de Lyon



Une offre aérienne qui s’élargit encore avec au total 115 destinations directes offertes depuis l’aéroport Lyon-Saint Exupéry. Ces nouveaux vols sont opérés par les compagnies Air Arabia Maroc, Flybe, Nouvelair, Smart Wings et Wizz Air.



Et pour compléter l’offre existante, certaines compagnies renforcent leurs fréquences comme Aeroflot qui passe à 6 vols aller-retour Lyon-Moscou par semaine à partir du 2 mai puis un vol quotidien dès le 3 juin.



La compagniePegasus augmente également la fréquence de ses liaisons vers Istanbul en proposant un vol par jour depuis le 26 mars puis 10 liaisons par semaine à partir du 24 juin.



KLM augmente quant à elle le nombre de sièges offerts sur sa liaison Lyon-Amsterdam en opérant avec des avions de plus grande capacité, comme Air Canada sur Montréal et ses 81 sièges supplémentaires que permet son nouvel A330-300 sur 3 classes.