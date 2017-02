Nouvelles sorties d'usine à Montplaisir

Venez retourner le premier film ! Entre amis, collègues ou en famille, l'Institut Lumière donne à nouveau rendez-vous aux Lyonnais le dimanche 19 mars 2017 de 11h30 à 17h30.



Le rendez-vous est désormais traditionnel !



Chaque 19 mars, l'Institut Lumière organise une journée de tournage avec le public, en hommage et sur le lieu même du premier film, tourné par Louis et Auguste Lumière le 19 mars 1895.



Préparez vos idées de costumes et de mises en scène, venez entre amis, collègues, en famille, avec vos enfants et grands-parents.



"Votre film Sortie d'usine vous sera ensuite envoyé pour garder chez vous le souvenir de ce tournage." promet l'équipe de la rue du Premier Film.



Horaires de tournage :



11h30 / 12h / 12h30 / 14h30 / 15h / 15h30 / 16h / 16h30 / 17h / 17h30