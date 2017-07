Nucléaire: le réacteur Bugey 5 redémarre après presque deux ans d'arrêt

Le réacteur numéro 5 de la centrale nucléaire du Bugey (Ain) a redémarré dimanche, après presque deux ans d'arrêt pour réparer son enceinte de confinement.



Cette tranche de la centrale, à l'arrêt depuis le 27 août 2015, "est

reconnectée (au réseau) et elle produit", a indiqué un porte-parole du groupe EDF à l'AFP, ajoutant que la remontée à pleine puissance serait "progressive et par paliers".



Le réacteur fonctionne pour l'instant à une capacité réduite et sera porté

à pleine puissance (880 MW) à partir du 30 juillet, selon des données fournies par EDF et publiées sur le site internet du gestionnaire du réseau électrique à haute tension RTE.



Lors d'une visite décennale réalisée en 2011, l'ASN avait relevé un taux de

fuite élevé de l'enceinte de confinement du réacteur 5 de la centrale.



Elle avait ensuite prescrit, en décembre 2014, "la réalisation d'une

nouvelle épreuve de l'enceinte" qui a mis en évidence, en août de l'année

suivante, "une dégradation de l'étanchéité du revêtement métallique de l'enceinte", qui permet de confiner les substances radioactives en cas

d'accident, rappelait-elle en avril lorsqu'elle a finalement validé la méthode proposée par EDF pour réparer l'enceinte de confinement.



La centrale du Bugey compte cinq réacteurs, dont un en cours de

démantèlement.



Actuellement 18 des 58 réacteurs français sont à l'arrêt. La période

estivale est le moment privilégié pour les maintenances planifiées du parc, du fait d'une consommation de courant moins élevée.