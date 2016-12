Nuit de la Saint-Sylvestre: près de 1000 policiers et gendarmes mobilisés sur le département et le Grand Lyon

Comme chaque année, la Saint-Sylvestre doit être un moment de joie et d’amitié.



Les services de sécurité intérieure seront mobilisés afin que la fête puisse se dérouler dans les meilleures conditions de tranquillité et de sécurité pour tous.



Par ailleurs le contexte d’une menace terroriste toujours présente appelle également à la vigilance de chacun.



Dans ce contexte, Michel DELPUECH, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône a veillé à la mise en place des dispositifs les plus appropriés.



Dans l'agglomération lyonnaise, la présence policière sera renforcée entre 21h et 5h mais aussi dans l'après-midi du 31 décembre et la matinée du 1er janvier.



Au total, plus de 430 policiers seront engagés dans ce dispositif et ils seront répartis sur tout le territoire de la Métropole.



Ces effectifs seront appuyés par la présence de près de 330 militaires de l'opération Sentinelle ainsi que des effectifs de CRS qui seront positionnés principalement dans les zones de sécurité prioritaire (ZSP).



Une vigilance toute particulière sera observée auprès des lieux de culte (églises, synagogues, mosquées…) ainsi que dans les transports en commun et des gares SNCF. Un dispositif de sécurisation sera adapté aux quartiers les plus sensibles.



Des équipes spécialisées (cynophyle, brigade anti-criminalité, brigade fluviale..) seront déployées pour assurer la sécurité de chacun : les abords du Rhône, de 22h à 3h seront surveillés par la brigade fluviale, notamment vers les péniches accueillant du public.



De son côté, le SDMIS effectuera une surveillance sur la Saône.



En ce qui concerne la zone de gendarmerie, près de 150 personnels seront présents sur le terrain, notamment pour assurer des contrôles d'alcoolémie sur les routes et des patrouilles à travers tout le territoire.



Cette année, le Préfet attire particulièrement l’attention des automobilistes sur le respect des règles du code de la route, et sur les dangers de la conduite sous l’emprise d’alcool.



Il appelle à la responsabilité de tous pour éviter que la fête ne tourne au drame. A cet effet, le préfet a décidé de renforcer les contrôles routiers à la fois en zone de police et de gendarmerie.



En fin de journée du 31 décembre, ces contrôles revêtiront largement un aspect préventif mais les contrôles répressifs s’intensifieront au fil de la soirée et durant la nuit.



Enfin, le préfet a pris un arrêté interdisant, du 31 décembre toute la journée au 1 janvier 2017 à 12h, la consommation en réunion de boissons alcoolisées sur la voie publique, la vente de pétards et de feux d’artifice et leur utilisation sur la voie publique ainsi que la vente de carburant en récipient portable sauf démarche dûment justifiée.



La vente d’alcool à emporter sera également interdite après 20h le soir du réveillon, jusqu’à 6h le lendemain matin.