Nuits Sonores 2017: plus de 140 000 festivaliers

L’édition des 15 ans du festival Nuits sonores a été marquée par une fréquentation record...



Elle s’est achevée ce dimanche matin à l’aube sur le site des anciennes usines Fagor-Brandt, par les sets des Mancuniens de Chemical Brothers et du dj lyonnais Patrice Mourre, suivis quelques heures plus tard d’une closing party dominicale de légende marquée notamment par le set euphorisant de Modeselektor.



Pendant les 6 jours du festival, débuté par le concert de Air à l’Auditorium de Lyon, plus de 140 000 spectateurs ont été comptabilisés sur l’ensemble des sites payants et gratuits du festival, contre 138 000 en 2016.



De nombreuses délégations professionnelles, européennes et internationales, notamment invitées dans le cadre du forum European Lab, des programmes We Are Europe et de la Carte Blanche à Lisbonne étaient par ailleurs représentées dans le cadre du festival.



Ce quinzième anniversaire aura marqué un tournant majeur dans l’histoire artistique du festival.



"De par la diversité des profils artistiques et l’intensité des échanges, Nuits sonores se positionne plus que jamais comme une plateforme singulière de dialogue et de compréhension de la scène musicale contemporaine. Les prestations artistiques auront relevé le défi de la cohérence et de la sincérité" selon les organisateurs