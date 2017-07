Nuits de Fourvière: fréquentation en hausse, avec 156.000 spectateurs

L'éclectique festival des Nuits de Fourvière, dont l'édition 2017 s'achève samedi à Lyon, aura attiré près de 156.000 spectateurs sur les dix semaines de l'événement, en hausse par rapport à l'année précédente.



La 72e édition du festival, qui s'est ouvert le 1er juin avec "Lamomali",

l'aventure malienne de Matthieu Chedid, alias "M", au Grand théâtre antique, a enregistré 20.000 entrées de plus qu'en 2016, selon l'organisation.



Une fréquentation en augmentation due au succès du Cirque Plume, qui a

entamé sa dernière tournée avec "la Dernière saison" et qui s'est produit à

guichets fermés trente fois pendant le festival, au domaine de Parilly.



Le taux de fréquentation est resté stable, à 84%. Sur le plan financier, le

festival est à l'équilibre, comme les années précédentes.



Au cours des 136 représentations théâtrales, humoristiques et musicales, la colline de Fourvière a vu se succéder, entre autres, Norah Jones, les Insus, Laurent Gerra ou encore Isabelle Huppert qui a prêté sa voix pour la première fois avec la lecture de textes de Sade.



Le festival a accueilli neuf créations ou premières françaises, dont la relecture du "Don Giovanni" de Mozart par l'Orchestra di Piazza Vittorio et

"Jusque dans vos bras par" les Chiens de Navarre, spectacle interrogeant

l'identité française.



Au total, plus de 12.000 spectateurs ont assisté aux manifestations en

accès libre, dont certaines en partenariat avec l'Opéra de Lyon.



Parmi les éditions récentes du festival, 2015 avait été exceptionnellement

bonne, avec 191.000 spectateurs au total.







Avec AFP