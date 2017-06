OK: pour Aulas, Lacazette "ne part pas", mais...

Alexandre Lacazette "ne part pas", a indiqué vendredi le président de Lyon, Jean-Michel Aulas, qui ne sait toutefois pas si son attaquant vedette "a des propositions qui lui conviennent".



"Pour moi, il ne part pas. C'est ma position", a assuré le patron de l'OL

en conférence de presse. "Je ne sais pas si Alexandre a des propositions qui lui conviennent. L'hypothèse est qu'il reste et nous avons besoin de lui pour atteindre nos objectifs", a ensuite nuancé JMA.



"Il voulait tenter l'aventure (de l'Atletico Madrid, mais ce club reste

interdit de recrutement). Il faut qu'il ait des propositions. Pour l'heure, je

n'ai pas d'autres offres. Il n'y aura pas de feuilleton", a encore affirmé le

dirigeant.



L'attaquant est attendu le 10 juillet pour reprendre l'entraînement qui est

fixé au 27 juin pour l'effectif à l'exception des internationaux.



Par ailleurs, le président de l'OL a confirmé le départ de Rachid Ghezzal,

qui arrive en fin de contrat. "Nous avons décidé de ne pas donner suite à sa demande de discussions", a-t-il confié.



Il pourrait être remplacé par le Burkinabè Bertrand Traoré qui était prêté cette saison par Chelsea à l'Ajax. "Nous voulons faire venir Bertrand Traoré", a affirmé JM. Aulas faisant état de "contacts avancés".



"Nous ne lésinerons pas sur les moyens pour qu'il vienne", a-t-il insisté

évoquant par ailleurs "une série assez large de recrues".



"Nous avons décidé d'investir beaucoup pour renouveler progressivement l'effectif", a-t-il expliqué.



L'homme fort du club rhodanien est aussi revenu sur le cas de Maxime Gonalons qui doit encore un an de contrat au club. Le joueur ne veut plus être capitaine.



"Il est sous contrat. Il est là. Je n'ai pas envisagé de le faire partir. C'est son agent. Il y a eu des déclarations de sa part qui ne m'ont pas plu. Je ne suis pas demandeur de son départ mais il n'y aura pas de prolongation

dans le contexte actuel", a lancé JMA.





Avec AFP