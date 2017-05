OL-Ajax: pas de vente de places au grand public

Sous la menace d'une exclusion des coupes d'Europe, l'Olympique lyonnais a annoncé jeudi dans un communiqué qu'il n'y aurait pas de vente au grand public pour la demi-finale retour d'Europa league contre l'Ajax Amsterdam, le 11 mai au Parc OL.



A l'aller, mercredi, l'équipe néerlandaise a battu Lyon 4-1.



"La vente de billets restera exclusivement réservée aux abonnés, aux titulaires d'une carte de fidélité à l'OL et aux personnes ayant déjà effectué un achat de billet au Parc OL", informe le club.



Celui-ci "souhaite privilégier ses supporters et renforcer les conditions

de sécurité, compte tenu de la décision de l'UEFA de le sanctionner d'une suspension en cas de nouveaux incidents dans le stade".



L'UEFA avait sanctionné l'Olympique lyonnais et le club turc de Besiktas

Istanbul d'une amende de 100.000 euros et d'une exclusion de deux ans avec sursis de toutes compétitions européennes pour lesquelles les équipes pourraient être qualifiées en cas de récidive.



En quart de finale aller, le 13 avril, des jets de projectiles et des

affrontements entre supporters avaient provoqué l'envahissement du terrain et retardé le coup d'envoi de 45 minutes.



Des supporters du Besiktas venus de France et d'Allemagne, principalement,

avaient pu se procurer des milliers de billets alors que la vente était

ouverte au grand public.





Avec AFP