OL: Aulas défend Genesio et annonce un directeur sportif

Le président de l'OL, Jean-Michel Aulas a une nouvelle fois défendu mardi l'entraîneur de l'OL Bruno Genesio, qui fait l'objet de vives critiques parmi les supporters, et annoncé le recrutement d'un directeur sportif.



Demi-finaliste de l'Europa League, le club lyonnais terminera 4e de la

Ligue 1 et ne sera donc pas qualifié pour la prochaine Ligue des Champions.



"Nous ne sommes pas partis pour changer d'entraîneur", a dit le patron de l'Olympique lyonnais au cours d'une longue conférence de presse. Il a toutefois reconnu qu'il n'y avait pour pour le moment "de décision définitive" sur ce sujet.



"Elle sera prise après une réunion du conseil d'administration qui va

entériner ce que je demande", a ajouté Aulas.



"Bruno Genesio a les caractéristiques qui permettent à l'OL de s'inscrire

dans la durée et il y a beaucoup de risque à changer d'entraîneur. Le comité de gestion pense comme moi", a-t-il souligné.



Pour relancer l'OL, le président a annoncé l'arrivée prochaine d'un

directeur sportif "qui a participé à toutes les aventures".



Certains envisagent l'arrivée de l'ancien meneur de jeu des années dorées du club, le Brésilien Juninho (42 ans).



"Pourquoi pas. Il peut avoir ce profil et cette dynamique. Je ne lui ai pas parlé. Je ne sais pas s'il serait intéressé et je n'en ai pas parlé avec le conseil d'administration", a admis Aulas.



Eric Abidal (38 ans) actuellement dans l'organisation du FC Barcelone et

ancien défenseur international et champion de France avec l'OL, pourrait aussi correspondre au profil.



Son arrivée avait été évoquée il y a un an et demi et des contacts auraient

été engagés.



Par ailleurs, le président de l'OL s'est dit "blessé" par des propos de son

milieu et capitaine Maxime Gonalons, en fin de contrat en 2018. "J'ai besoin

d'avoir des ambitions en face de moi. Je ne veux pas rester à Lyon si elles

sont à la baisse", avait confié le joueur au quotidien Le Progrès, le 10 mai.



"Il est capitaine. Il n'est pas tout jeune. Il n'y aura pas de prolongation cette année", lui a répondu Jean-Michel Aulas.







