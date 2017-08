OL: Fekir, le Mondial en ligne de mire

Presque deux ans après une lourde opération du genou droit, Nabil Fekir reprend l'habit de leader naturel d'un Olympique lyonnais orphelin d'Alexandre Lacazette, avec le Mondial-2018 en ligne de mire.



Fekir s'était très gravement blessé à Lisbonne lors d'un match

Portugal-France (0-1) le 4 septembre 2015, victime d'une rupture du ligament croisé antéro-interne, d'une lésion du ligament latéral interne et d'une lésion du ménisque interne.



Loin d'être suffisamment remis, l'international français (7 sélections, 1

but) avait dû laisser passer son tour pour l'Euro-2016.



Après le départ de ses camarades du centre de formation, Alexandre

Lacazette et Corentin Tolisso, transférés à Arsenal et au Bayern Munich alors que Samuel Umtiti était parti à Barcelone dès l'été 2016, Fekir (24 ans) est attendu comme le dépositaire du jeu de l'Olympique lyonnais dans un effectif redessiné.



Il est espéré aussi comme l'un des leaders naturels du vestiaire.



"Il devra s'impliquer davantage en terme de responsabilités car des joueurs importants sont partis. Il doit prendre le relais là dessus car il a la

légitimité pour le faire en tant que leader technique de l'équipe", affirme

l'entraîneur Bruno Genesio.



Réaliser une grande saison pourrait lui permettre, à son tour, d'être recruté par un très grand club européen -- son objectif avoué --, et de disputer la prochaine coupe du monde.



Dans un 4-2-3-1, système adopté depuis le début de la préparation, au sein duquel il joue meneur de jeu en soutien de l'attaquant de pointe avec la liberté de manoeuvre qu'il affectionne, Nabil Fekir semble retrouver de bonnes sensations après une saison 2016-2017 jugée décevante.



Pourtant, ses statistiques tendent à démontrer qu'elle n'a pas été si

mauvaise, alors qu'il a parfois été remplaçant, ailier droit, ou en pointe

dans un 4-4-2.



De plus, fin août 2016, il avait encore dû subir une intervention visant à

nettoyer son articulation, soit un mois d'arrêt en plus, freinant ainsi son

retour en forme.



Au total, il a néanmoins marqué quatorze buts pour douze passes décisives en 49 matches toutes compétitions confondues, dont 39 comme titulaire.



"En terme statistique, sa saison a été correcte mais il y a une attente

très importante car Nabil montrait des choses extraordinaires avant sa

blessure, estime Genesio. Du coup, l'exigence est plus élevée que pour un

jeune débutant en termes de régularité, de statistiques, mais une opération des ligaments croisés, ce n'est pas une grippe".



"Il lui fallait du temps pour digérer sa blessure. L'attente sur lui a été

disproportionnée alors qu'il fallait être patient", fait-il aussi remarquer.



Au-delà de ses performances individuelles, Fekir devra également parvenir à combiner un peu mieux avec le Néerlandais Memphis Depay, arrivé en janvier, et aussi mettre en valeur le Dominicain Mariano Diaz, le Burkinabé Bertrand Traoré, recrues de l'été, voire le jeune talent Amine Gouiri.



"Il devra être le +plus+ de l'équipe cette saison. Nabil est de ces joueurs

qui ont des qualités individuelles pouvant faire basculer le résultat d'un

match", reprend Genesio.



"Mais je suis content de ce qu'il a affiché durant la préparation et de

l'esprit qu'il a manifesté", se réjouit encore ce dernier.





