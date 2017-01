OL: Genesio veut "un joueur offensif"

"J'ai suggéré au président de recruter un joueur offensif supplémentaire, capable d'évoluer sur les côtés", a indiqué vendredi l'entraîneur de l'OL Bruno Genesio devant la presse.



"Avec le départ de Rachid (Ghezzal) à la CAN, on en a besoin. Il y a des

discussions, des échanges, cela ne se fait pas en 24h. On a bon espoir de

compter un renfort offensif dans les jours qui viennent", s'est contenté

d'ajouter le coach, sans donner de noms.



"Je pense qu'il serait bien pour l'équilibre et l'épanouissement de

l'équipe qu'il y ait des départs, deux voire trois", a-t-il poursuivi, admettant: "on a beaucoup trop de monde au milieu de terrain".



Genesio a évoqué le cas de Clément Grenier: "Si une opportunité (de départ) se présente, je ne m'y opposerais pas". "C'est compliqué de quitter son club formateur mais c'est à lui de décider de cela. C'est sa carrière et le plus important pour lui, c'est de savoir ce qu'il veut en faire", a souligné le technicien.



Concernant Rachid Ghezzal, Genesio a glissé: "Je n'ai aucune nouvelle

concernant l'avancée de son dossier. Son départ à la CAN n'arrange pas les

choses. J'aurais aimé être fixé avant mais ça ne s'est pas fait".







Avec AFP