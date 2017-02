OL: Gonalons absent pour "raisons familiales", Valbuena de retour

Le milieu et capitaine de l'Olympique lyonnais est absent du groupe de l'OL composé de 19 joueurs retenus pour le match Lyon-Metz dimanche (17H00) de la 27e journée de Ligue 1 pour "raisons familiales" alors que l'attaquant Mathieu Valbuena fait son retour



Gonalons était remplaçant sans entrer en jeu, jeudi en Europa league contre

le club néerlandais d'AZ Alkmaar (7-1).



Dimanche 19 février, contre Dijon (4-2), il était sorti au cours de la

seconde période après avoir porté une partie de la responsabilité sur le

second but encaissé par l'OL.



"Avec Max, nous ferons le point avec lui. C'est notre capitaine. Nous avons

entièrement confiance en lui. Pour plein de raison, on peut avoir, durant une saison, des périodes où l'on se sent moins bien", avait notamment confié l'entraîneur Bruno Genesio vendredi en conférence de presse, laissant entendre qu'il ne serait pas aligné au coup d'envoi.



De son côté, Mathieu Valbuena, qui a repris l'entraînement depuis une

semaine, est opérationnel. Il s'était blessé derrière la cuisse droite juste

avant de marquer contre Nancy (4-0), le 8 février.







Avec AFP