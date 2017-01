OL: Gueïda Fofana doit stopper sa carrière à 25 ans

Le milieu de terrain de l'Olympique lyonnais Gueïda Fofana, blessé de longue date à une cheville, a annoncé qu'il mettait fin à sa carrière à l'âge de 25 ans, dans une interview diffusée mercredi sur le site internet du club.



"J'ai vraiment tout essayé mais, aujourd'hui, je suis malheureusement

obligé de constater que ce n'est plus possible. L'état dans lequel est ma

cheville ne me permet plus de jouer au football", a-t-il déclaré.



"J'ai eu plusieurs interventions (ndlr: une première fois à Porto en juillet 2014), fait tous les efforts possibles, pris tout le temps nécessaire mais le bilan est là. C'est un terrible constat, mais j'ai été déclaré inapte à la pratique du football", a ajouté le jeune homme, blessé à la cheville droite depuis mars 2014.



Formé au Havre et remarqué au Championnat d'Europe des moins de 19 ans en 2010 puis l'été suivant au Championnat du monde des moins de 20 ans, Gueïda Fofana est arrivé à l'OL le 31 août 2011 en signant un contrat de quatre ans.



Pendant ses trois premières saisons, sous les ordres de l'entraîneur Rémi

Garde, il a disputé 102 matchs toutes compétitions confondues.



Blessé "gravement" le 16 mars 2014 face à Monaco (2-3) en L1, il avait fait, après une longue convalescence, son retour lors de l'avant-dernière journée du championnat 2014-2015, le 16 mai face à Bordeaux (1-1; 37e journée), puis face à Rennes (1 à 0 pour Lyon), le match suivant pendant quelques minutes.



"Gueida est 1 très bon footballeur et c aussi 1 homme bien, exemplaire,

pour tous. Ns lui donnerons la possibilité de nous accompagner", a réagi sur Twitter l'homme fort de l'OL Jean-Michel Aulas.



"Il m'a expliqué qu'il voulait me garder au club, en dehors du domaine sportif", a précisé Fofana.



"Je vais prendre le temps de réfléchir car j'ai déjà eu plusieurs propositions, dans et en dehors du football, mais je pense que je choisirai de rester à l'OL", a-t-il conclu en remerciant "le président, les supporters de l'OL, le club dans son ensemble, et tout ceux qui n'ont jamais cessé de me

soutenir".