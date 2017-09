OL - Guingamp: l'OL doit engranger des points

Le derby du sud-est entre un Nice déprimé et un Monaco souverain animera la 5e journée de Ligue 1 samedi, la veille des matches à domicile de l'OL et de l'AS-Saint-Etienne qui ont l'occasion de se relancer.



Les rivaux Saint-Etienne et Lyon (9 et 8 points) jouent les bons élèves en ce début de saison, mais ont néanmoins calé dernièrement: les réceptions

respectives d'Angers et Guingamp dimanche ressemblent à des occasions rêvées de se relancer.



Les Stéphanois d'Oscar Garcia ont fait bonne impression en n'encaissant

aucun but, avant de céder 3-0 à Paris. Ils ont perdu Beric (prêté) et n'ont

pas réussi à attirer l'attaquant guingampais Salibur, mais ont recruté

l'international Cabella pour dynamiser leur attaque. Ils vont cependant se

frotter à des Angevins encore invaincus (1 victoire, 3 nuls).



De son côté, l'OL reste sur deux nuls, dont un morne 0-0 à Nantes. La bande

à Fekir a intérêt à prendre des points face à Guingamp avant de se rendre chez l'Apollon Limassol en Europa League jeudi puis surtout le dimanche suivant au Parc des Princes...



C'est justement l'actualité parisienne qui a phagocyté celle des Lyonnais,

surtout de leur président: Jean-Michel Aulas a multiplié les piques à l'encontre du club de la capitale et de son mercato historique, allant jusqu'à

écrire à son homologue parisien, Nasser Al-Khelaïfi, pour se plaindre du fait que les clubs français soient "les plus pénalisés par la suprématie non

contestable" du PSG.



Cela avait grondé à Marseille après le 6-1 encaissé à Monaco à l'orée de la

trêve internationale, et une nouvelle contre-performance, de surcroît à

domicile contre Rennes, écornerait sérieusement le début de saison et les

ambitions du projet américain, voire la légitimité de Rudi Garcia.



C'était la première défaite de la saison, à l'occasion du 8e match toutes compétitions confondues, mais elle a fait très mal.



Le fameux "grand attaquant" tant recherché a été recruté in extremis, en la personne du Grec Mitroglou. L'ex-joueur du Benfica ne sera néanmoins pas sur le terrain puisqu'il est arrivé blessé.



Le Stade rennais de Christian Gourcuff va beaucoup moins bien, sans aucune

victoire au compteur et scotché dans la zone de relégation. L'arrivée en prêt

du milieu offensif Khazri est censée dynamiser l'équipe pour aborder un mois de septembre périlleux (après le match au Vélodrome, les Bretons recevront Nice puis iront à Saint-Etienne...).