OL: Lacazette a "un bon de sortie pour son club de coeur

Le président de Lyon, Jean-Michel Aulas, a déclaré ce mardi accorder "un bon de sortie à Alexandre Lacazette pour son club de coeur", sans nommer celui-ci, alors que l'attaquant de l'OL est en contacts très avancés avec l'Atletico Madrid.



Le club madrilène, qui aurait conclu un accord avec le joueur, doit toutefois faire lever une interdiction de recrutement par le Tribunal arbitral

du sport (TAS) pour clore les négociations sur le transfert de l'avant-centre lyonnais.



"Pour le moment, il y a un joueur qui a un bon de sortie, vous le savez,

qui est Alexandre pour un seul club. C'est son club de coeur", a insisté le patron de l'OL au cours d'une conférence de presse.



"Cela ne veut pas dire qu'il va partir. Si son club de coeur est capable de s'aligner sur nos prétentions, ce que nous souhaitons, dans ce cas-là, les choses se passeront bien."



Jean-Michel Aulas n'a pas précisé quel était ce club ni même ce qu'il entendait par le terme "club de coeur".



"Si un certain nombre de joueurs pensent que le club n'est pas assez grand pour eux, nous entrouvrirons la porte et nous irons chercher des joueurs du même niveau mais avec le mental en plus car c'est ce qui nous a manqué cette année", a poursuivi Aulas qui s'en est pris à Maxime Gonalons et Corentin Tolisso.



"Apprendre que son capitaine veut peut-être aller voir ailleurs avant une

demi-finale d'Europa League est une anomalie qui montre que les joueurs n'ont pas tout-à-fait le mental", a-t-il dit à propos de Gonalons, capitaine de

l'équipe lyonnaise.



Tolisso a confié dimanche qu'il souhaitait retrouver la Ligue des Champions dès la saison prochaine, pour laquelle l'OL n'est pas qualifié.



"Corentin ne s'est pas gêné pour faire passer un message à la presse. J'ai

été blessé, oui, comme il m'a ému l'été dernier quand il m'a annoncé vouloir

rester plutôt qu'aller à Naples", a déclaré Jean-Michel Aulas.



"Mais il restera s'il n'y a pas de propositions satisfaisantes", a souligné

le président.







Avec AFP