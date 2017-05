OL: Lacazette et Tolisso dans le groupe contre l'Ajax

L'attaquant Alexandre Lacazette et le milieu Corentin Tolisso figurent dans le groupe de 21 joueurs retenus par

l'entraîneur de l'OL Bruno Genesio pour affronter l'Ajax, mercredi à Amsterdam (18h45) en demi-finale d'Europa League, a annoncé l'OL mardi.



Lacazette s'est blessé derrière la cuisse droite le 20 avril à Istanbul en toute fin du quart de finale retour contre Besiktas. Il demeure toutefois

douteux qu'il soit aligné pour le match mercredi.



Selon son président Jean-Michel Aulas, le club lyonnais espère surtout

qu'il soit prêt pour le match retour.



Tolisso avait été durement touché à la cheville droite vendredi à Angers en

championnat dans un choc avec Mattéo Pavlovic mais ses chances de jouer sont bien plus importantes que celles de Lacazette.



L'OL part ce mardi en fin de matinée pour les Pays-Bas et s'entraînera en fin

de journée à l'ArenA.



Avec AFP