OL: Lacazette forfait contre Monaco dimanche

L'attaquant de l'OL, Alexandre Lacazette, blessé à la cuisse droite et sorti en fin de match jeudi à Istanbul contre Besiktas en quart de finale retour d'Europa League, est forfait pour le match contre Monaco dimanche au Parc OL



"Il est certain d'être forfait dimanche", a déclaré l'entraîneur de l'OL, Bruno Genesio en conférence de presse.



Lacazette souffre d'une lésion

musculaire derrière la cuisse droite (ischio-jambiers) dont le délai de

guérison est en principe de trois semaines, au moins.



"Pour la suite, a ajouté Genesio, nous attendrons les examens complémentaires pour connaître la durée de son absence".



"En fait, il a eu des douleurs aux deux cuisses mais c'est surtout la cuisse droite qui pose le plus de problème a priori", a notamment déclaré l'entraîneur de l'OL.



Lyonnais et Monégasques s'affrontent dimanche soir (21h15), après leurs

qualifications respectives pour les demi-finales de l'Europa League pour les premiers (contre l'Ajax Amsterdam), et de Ligue des champions pour les seconds

(face à la Juventus Turin).



Si les Lyonnais reviennent tout juste d'Istanbul après une longue et

éprouvante rencontre jeudi soir, achevée par les tirs au but, les hommes du Rocher n'ont pour leur part pas eu besoin de la prolongation pour s'imposer à domicile face au Borussia Dortmund (3-1) mercredi soir.



La fatigue devrait donc être moins grande du côté de l'ASM, mais il y a

l'euphorie de faire partie des quatre derniers clubs en lice en Ligue des

champions, un stade que le club n'avait plus atteint depuis 2004.



Avec AFP