OL: Lacazette incertain contre Marseille

L'attaquant et buteur de l'OL Alexandre Lacazette (18 buts en L1) est incertain pour le déplacement de l'OL à Marseille, mardi en 16e de finale de la Coupe de France, pour une douleur à un mollet", a annoncé lundi l'entraîneur Bruno Genesio.



"Il a pris un coup à un mollet contre Lille", a précisé le technicien qui

devra se passer des services du défenseur central Mapou Yanga-Mbiwa, suspendu.



L'arrière droit brésilien Rafael et l'arrière gauche polonais Maciej Rybus,

déjà indisponible samedi contre Lille, et le défenseur central Mouctar

Diakhaby, en arrêt depuis le match à Caen le 15 janvier, sont également

incertains.





Avec AFP