OL: Lacazette parti, première idéale pour Mariano

Un joli doublé face à Strasbourg (4-0), samedi au Parc OL: l'attaquant dominicain, Mariano Diaz, a soigné son entrée en Ligue 1 avec l'OL, où il a la lourde mission de remplacer Alexandre Lacazette.



Il est encore bien trop tôt pour savoir si le jeune joueur (24 ans) a les épaules assez larges pour être le digne successeur du nouveau canonnier d'Arsenal, Lacazette (28 buts en 30 matches de L1 la saison dernière), qui aquitté son club formateur en juillet contre 53 millions d'euros (plus 7 de bonus éventuels).



Mais au moins, Mariano, transféré du Real Madrid pour 8 M EUR avec qui il n'avait participé qu'à trois rencontres de Liga (1 but), a déjà au moins calmé les critiques à son encontre, en inscrivant deux buts face au promu Strasbourg samedi.



En soignant la différence de buts, il permet à son nouveau club de devancer au classement le champion en titre Monaco et le Paris SG.



"Ce n'est pas parce qu'un joueur n'a jamais joué en Liga avec le Real qu'on doit dire certaines choses", a défendu samedi soir devant les médias le président Jean-Michel Aulas.



Quant à savoir s'il est vraiment "un très grand joueur" comme l'a signifié l'homme fort de l'OL, il appartiendra à Mariano, comparé "à une boule de feu" par l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey, de confirmer ces belles promesses dans les prochaines semaines.



Après un tel début, il sera d'autant plus attendu - et il faudra aussi une opposition plus solide que Strasbourg - pour juger de son réel potentiel, en commençant vendredi par Rennes.



En attendant, le nouvel avant-centre de l'OL, qui a marqué d'un tir tendu du droit en première période et après la mi-temps sur une action personnelle, savoure cette entrée en matière vécue comme "un rêve dans ce stade et cette ambiance".



"J'essaie de faire mon travail en marquant des buts et en me battant pour l'équipe. C'est un début rêvé et je suis très content de cette large victoire. Ces deux buts me donnent beaucoup de confiance", a-t-il déclaré après la rencontre.



"J'ai une bonne relation avec mes coéquipiers même si cela fait peu de temps que nous jouons ensemble. Nous commençons à bien nous entendre", a-t-il encore dit. L'animation offensive n'a toutefois pas toujours été très fluide face au Racing.



L'entente avec Nabil Fekir reste à parfaire pour rendre le jeu de l'attaquant dominicain, freiné en pré-saison par deux blessures, encore plus efficace, personnellement et collectivement.



"Il a eu un problème à un pied et ensuite à un genou, c'est pour cela qu'ila peu joué en préparation", rappelle l'entraîneur Bruno Genesio "content pour lui car il y avait beaucoup d'attente".



"Il y a eu des interrogations sur ses capacités. Ces deux buts vont lui faire du bien mais cela reste une rencontre de début de saison. Il faut rester prudent et mesuré", tempère le technicien Lyonnais.



"Il a un profil différent de celui d'Alex. C'est un joueur d'espace très attiré par le but, capable de marquer sur une frappe de loin mais, on l'a vu aussi, d'aller chercher lui-même des occasions, par son enthousiasme et sa générosité, il peut créer des brèches pour ses partenaires offensifs", analyse encore Genesio.



"Il a un jeu aérien intéressant ce qui est nouveau pour nous", fait encore remarquer ce dernier.



De quoi donner de nouveaux arguments à cet OL relooké à l'intersaison, avec les départs de Lacazette, donc, mais aussi de Corentin Tolisso (Bayern Munich), Mathieu Valbuena (Fenerbahce), Maxime Gonalons (AS Rome), et les arrivées, outre Diaz, du Burkinabé Bertrand Traoré ou encore du défenseur Marcelo Guedes.





