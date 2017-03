OL: Lacazette, une semaine déterminante

Enfin décisif dans un grand match avec l'OL, en Europa League contre l'AS Rome (4-2), Alexandre Lacazette sera encore très attendu ce dimanche au Parc OL contre Toulouse (17H00), en match de la 29e journée de Ligue 1, espérant enfin être rappelé en équipe de France.



Le match retour contre la Roma et l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour les prochaines rencontres face au Luxembourg et l'Espagne, auront lieu le même jour, jeudi.



Lacazette n'a plus été retenu en Bleu depuis une rencontre amicale contre le Danemark, le 11 octobre 2015 (2-1).



Sa prestation face à l'AS Rome suffira-t-elle à le faire revenir dans le radar de l'équipe de France ?



Face aux Romains, au bout du temps additionnel, son but, le quatrième de l'OL, pourrait en tout cas s'avérer déterminant pour la qualification en quart de finale au match retour.



Sans oublier que l'attaquant avait déjà été impliqué, comme passeur décisif, sur l'égalisation signée Corentin Tolisso en début de seconde période.



"Il a confirmé son statut de grand joueur", se réjouit l'entraîneur de l'OL, Bruno Genesio. "Certains disaient qu'il ne marquait jamais contre les grandes équipes. C'est fait", s'est enflammé pour sa part, le président Jean-Michel Aulas "heureux que le sélectionneur (Didier Deschamps) soit à côté de (moi) dans la tribune".



Ce match contre l'AS Rome et ce lobbying lyonnais seront-ils suffisant? Pas sûr. Lacazette (25 ans, 10 sélections, 1 but) a du mal à arracher l'étiquette de son maillot: il ne marque que face aux équipes de seconde zone, avec un fort taux de penalties, dix cette saison pour 22 buts en Ligue 1.



Et en Bleu, la concurrence est féroce en attaque avec les Antoine Griezmann, Kevin Gameiro, Olivier Giroud, sans oublier la jeune génération incarnée par Ousmane Dembélé ou encore Thomas Lemar. Ou même la petite merveille Kylian Mbappé, encore jamais appelé, mais qui, lui, marque dans les grands matches.



"Alexandre a fait ce qu'il fallait pour être sélectionné. Mais le travail du sélectionneur porte aussi sur une réflexion globale. Il y a certaines choses que l'on ne maîtrise pas", fait remarquer Genesio.



"Il a montré qu'il était capable de marquer et d'être décisif dans un grand match. Celui contre Rome était d'un niveau digne de la Ligue des Champions", poursuit le technicien.



Problème: le vrai match de Ligue des champions déterminant, c'était contre Séville le 7 décembre dernier et Lacazette n'avait pas marqué.



L'arrière gauche lyonnais Jérémy Morel loue pourtant "un buteur d'instinct": "C'est un joueur complet, qui sait jouer dans les pieds ou en profondeur. C'est une évidence de le voir jouer en équipe de France".



La performance de Lacazette contre l'AS Rome lui a en tout cas permis de faire une trêve avec les supporters ultras qu'il l'avaient sifflé le 9 février contre Nancy (4-0). La raison? Le joueur avait évoqué un éventuel départ cet été, en cas d'appel d'un grand club européen, avant le derby perdu le 5 février à Saint-Etienne (2-0). Ce pur produit lyonnais en avait été très affecté.



La Roma, voire gagner l'Europa League, sont-ils dès lors ses derniers challenges avec l'OL ? "Ce n'est pas sûr" a-t-il glissé prudemment mercredi en conférence de presse. Mais il est pisté au moins par l'Atletico Madrid.



Avant le match contre la Roma, Lacazette avait confié "ne pas jouer pour prouver à ceux qui ne (lui) font pas confiance".



"J'ai juste envie de marquer pour mon équipe. Je n'ai pas de pression particulière. Je veux, comme à chaque match mais peut-être encore un peu plus dans ce genre de rendez-vous, montrer à mes coéquipiers qu'ils peuvent avoir confiance en moi".



"Si je n'ai qu'une occasion, ce sera à moi de la mettre au fond", avait-il aussi prévenu alors qu'il était ciblé comme la menace principale par l'entraîneur romain, Luciano Spalletti. Nul doute qu'il le sera aussi dimanche pour le coach toulousain, Pascal Dupraz.





Avec AFP