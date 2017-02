OL: Lopes suspendu contre Dijon, pour avoir rayé Saint-Etienne d'un maillot

Le gardien lyonnais Anthony Lopes est suspendu pour la réception de Dijon dimanche en championnat, après avoir rayé la mention Saint-Etienne d'un maillot de Coupe de France, cinq jours avant le derby perdu contre les Verts, a annoncé l'OL lundi.



Un maillot spécial est utilisé en Coupe de France pour le centenaire de la

compétition, avec le nom des lauréats des précédentes éditions, dont l'AS Saint-Etienne, vainqueur de la compétition à six reprises.



Lors du 32e de finale perdu contre Marseille (2-1 a.p), Lopes avait rayé le nom du grand rival stéphanois, à l'approche du derby en L1.



Un geste qui n'a pas plu aux instances disciplinaires de la fédération qui

ont infligé ce match de suspension à Lopes.



"A.Lopes suspendu un match pour avoir barré ASSE sur son maillot. Quelles sanctions pour le président Caïazzo pour ses insultes envers l'OL ?", dénonce le club rhodanien sur son compte Twitter.



Bernard Caïazzo, l'un des dirigeants de Saint-Etienne, s'était emporté contre les joueurs lyonnais à la fin du derby, les traitant "d'enculés et de malades mentaux" après un tacle dangereux de Corentin Tolisso visant le milieu de terrain Fabien Lemoine.



Le président lyonnais Jean-Michel Aulas, avait déploré une insulte "très grave, grossière".



Après ce derby perdu contre Saint-Etienne (2-0) Tolisso avait écopé de deux matches de suspension (une punition infligée cette fois par la Ligue) et Rachid Ghezzal d'un match, pour des mauvais gestes sur Lemoine, en fin de rencontre.





Avec AFP