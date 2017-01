OL : Memphis possible au coup d'envoi

L'attaquant néerlandais Memphis Depay, recruté la semaine dernière pour 16 millions d'euros en provenance de Manchester United

et qui a joué une dizaine de minutes contre Marseille, pourrait débuter contre Lille.



"Ca se passe bien sur le plan physique car s'il a joué peu de matches

dernièrement, il s'est entraîné avec une équipe de très haut niveau. Il est

possible de le faire débuter mais pas encore certain", a précisé l'entraîneur

Bruno Genesio.



Celui-ci peut compter sur l'international algérien, Rachid Ghezzal, de retour de la CAN où l'Algérie a été éliminée prématurément.



Enfin, le défenseur central Mouctar Diakhaby est forfait. Il est blessé à

une cheville depuis le déplacement à Caen, il y a deux semaines.









Avec AFP