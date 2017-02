OL: banderole "femmes en cuisine, hommage aux mères lyonnaises"...

Les supporters des Bad Gones de Lyon ont déployé dimanche, lors du match de L1 face à Metz, une banderole "Les femmes en cuisine c'est aussi l'histoire de notre ville, hommage aux mères lyonnaises", près d'un mois après la polémique causée par un calicot misogyne dans le stade.



Les caméras de beIN Sport ont filmé cette banderole, qui se veut donc une

tentative d'excuse, jouant sur les "mères lyonnaises", figures du patrimoine culinaire régional.



Ce nouveau message a été déployé dans le virage Nord du Parc OL par le

groupe de supporters des Bad Gones, avant le début du match, alors que les

joueurs attendaient dans le tunnel avant d'entrer sur la pelouse.



Cet épisode intervient alors que Jean-Michel Aulas, président de l'OL, a

expliqué dimanche dans L'Equipe que les auteurs de la banderole misogyne,

déployée le 28 janvier pendant le match entre l'OL et Lille ne seraient

finalement pas poursuivis en justice, mais seulement "sanctionnés" en interne.



"Pour eux, c'était de l'ironie. On a mis les choses au point, ils ont été

sanctionnés. On a défini un cadre bien précis afin d'éviter que ce genre de

problème se répète", a exposé le boss de l'OL.



Dans un premier temps, JMA avait annoncé que le club porterait plainte

contre les supporters auteurs de ces banderoles. L'une représentait un

pictogramme de femme, accompagné de la mention "cuisine", alors que l'autre montrait celui d'un homme associé au mot "stade".





