OL, l'Europe en tête face à Lorient

Grâce à sa victoire à Metz mercredi (3-0) en match en retard, l'OL a conforté sa quatrième place en Ligue 1 et veut enchaîner en recevant Lorient samedi (20H00), afin de bien aborder son quart de finale d'Europa League contre le Besiktas Istanbul.



Le match aller contre les Stambouliotes est programmé jeudi au Parc OL (21H05) et le retour le 20 avril en Turquie.



"L'Europe peut nous permettre d'écrire une ligne importante au palmarès du

club, quelque chose qui pourrait rester pour toujours", et pour cela "le

championnat doit nous assurer d'avoir une bonne dynamique et de la confiance afin d'aborder l'Europa league dans les meilleurs conditions possibles", avait ainsi confié l'entraîneur de l'OL, Bruno Genesio, mardi en conférence de presse.



Il avait aussi admis qu'il serait très difficile d'accrocher le podium où

Nice (3e) compte 13 points d'avance à sept journées de la fin du championnat.



"Il faut à la fois assurer la 4e place et continuer d'espérer mieux même si

ça paraît improbable", avait confirmé Genesio après la victoire à Metz.



Les Aiglons viendront jouer au Parc OL pour la 38e et dernière journée.



A défaut de terminer 3e et de se qualifier pour le 2e tour préliminaire de la Ligue des champions, le 4e rang assurerait au moins à Lyon de figurer, en septembre, directement en phase de poules de l'Europa League dont la finale de l'édition 2018 est programmée au Parc OL. Marseille, 5e, est actuellement à sept longueurs.



"Si nous gagnons ces deux matches (face à Metz et Lorient), nos

concurrents pour la 4e place (OM, Bordeaux, Saint-Etienne) auront du mal à nous rattraper en sachant que certains vont s'affronter", avait également estimé, mardi, le technicien qui veut "faire tourner son effectif afin de préparer le match contre Besiktas".



Corentin Tolisso est ainsi entré en jeu à Metz à cinq minutes de la fin et

Maxwel Cornet à la 78e minute. Rafael n'a pas joué.



De son côté, le Néerlandais Memphis Depay n'était pas qualifié pour jouer

en Lorraine et il devrait débuter contre Lorient car il n'est pas non plus

éligible en Europa League: il a déjà joué l'épreuve avec Manchester United, son ancien club, cet automne.



Mais Genesio entend également être attentif "à ce que les joueurs feront en

championnat au moment de faire (ses) compositions d'équipe" pour l'Europe.



A l'image de Nabil Fekir, dont l'entrée en jeu en fin de partie à Rennes, alors que l'OL menait 1-0 avant de se faire reprendre à la marque, a suscité

des critiques sur son investissement et son aversion à évoluer sur une aile

plutôt que dans l'axe. En réaction, il s'est montré plutôt performant en

Lorraine.



A l'inverse, l'équipe lyonnaise peut toujours compter, comme chef de file,

sur Alexandre Lacazette, qui disputera samedi son 200e match en Ligue 1 (96

buts), sept ans après avoir débuté chez les professionnels avec l'OL.



Il a inscrit à Metz son 24e but en championnat cette saison et son niveau de forme est un des atouts de l'Olympique lyonnais pour bien finir tant en Ligue 1 qu'en Europa league.







Avec AFP