OL: reprise de l'entraînement avec Marçal, mais sans Traoré

L'Olympique lyonnais a repris l'entraînement mardi dans son centre technique du Parc OL avec un groupe de 28 joueurs, avec sa recrue brésilienne, le défenseur Fernando Marçal (Benfica), mais sans l'attaquant burkinabè Bertrand Traoré (Chelsea) qui a signé lundi pour cinq ans.



Ce dernier devrait reprendre le 10 juillet avec les internationaux dont

l'attaquant Alexandre Lacazette, toujours sous contrat avec le club et dans l'attente d'un éventuel transfert.



L'effectif compte actuellement onze jeunes issus du centre de formation

mais aussi des joueurs de retour de prêt comme l'attaquant international

espoirs Romain Del Castillo (Bourg/L2), le défenseur Louis Nganioni

(Brest/L2), le milieu Olivier Kemen (Gazelec Ajaccio/L2) ou l'attaquant Aldo Kalulu (Rennes).



"Nous allons intégrer des jeunes joueurs, dans le domaine offensif

notamment. Il faut avoir la possibilité de s'exprimer et il faut qu'il y ait

de la place pour le faire", a déclaré l'entraîneur Bruno Genesio au cours de la présentation de Bertrand Traoré lundi soir.



L'attaquant Amine Gouiri, qui s'est distingué durant le championnat

d'Europe U17, fait ainsi partie des promus.



Les Lyonnais ont suivi mardi une batterie de tests médicaux et physiques et ce sera encore le cas mercredi avant d'avoir une première séance d'entraînement en public jeudi après-midi.



L'OL effectuera l'essentiel de sa préparation dans son centre

d'entraînement et n'ira pas à Tignes (Savoie) où il avait l'habitude de se

rendre pour un stage d'avant-saison depuis une vingtaine d'années.



Une première rencontre de pré-saison est prévue à Bourg-en-Bresse (Ain)

contre Bourg (L2), club partenaire, et un séjour en Chine est programmé du 19 au 25 juillet avec un match contre l'Inter Milan.



Programme estival:

8 juillet à Bourg-en-Bresse (Ain) contre Bourg (L2)

15 juillet à Glasgow (Celtic Park) contre Celtic Glasgow

18 juillet à Valence (Drôme, à confirmer) contre Ajax Amsterdam

19 au 25 juillet : stage en Chine et match contre Inter Milan le 24 juillet

29 juillet : match à déterminer au Parc OL