OL: retour en forme de Fekir ?

"S'il maintient ce niveau là, ce sera bon pour nous sur la seconde moitié de saison": l'OL et son entraîneur Bruno Genesio comptent sur le retour en forme de Nabil Fekir, entrevu contre Montpellier (5-0), pour finir sur le podium de la Ligue 1.



Ce dernier a largement contribué à la victoire de l'OL en Coupe de France

en marquant une fois et délivrant trois passes décisives face à un adversaire

montpelliérain qui est un peu son souffre-douleur, avec six buts et cinq

passes.



"C'est bien pour la confiance, le moral, ça fait grimper les statistiques. Je travaille beaucoup pour revenir. Quand je suis bon, je suis le plus heureux du monde. Maintenant, l'objectif est de confirmer", se réjouit l'attaquant.



Et pourquoi pas dès ce dimanche face à Caen (17h00), dans un stade

Michel-D'Ornano, théâtre de ce qui avait été son dernier grand match ?



Le 29 août 2015, il avait marqué trois fois pour une victoire 4-0, quelques

jours avant de se blesser très gravement au genou droit à Lisbonne contre le Portugal avec l'équipe de France.



Comme si c'était mécanique, son retour en forme était espéré pour

septembre, soit un an après l'intervention chirurgicale qu'il a subie et six mois après sa reprise en compétition, en avril dernier.



Mais tout le monde n'a pas le même genou et le rétablissement total est

plus ou moins long.



"Il avait déjà montré des progrès dans son jeu et physiquement avant la trêve. Je ne suis pas surpris, il fallait être patient. Il n'est pas loin de

son meilleur niveau. Contre Montpellier, il a certainement livré l'un de ses matches les plus aboutis", souligne Genesio.



"Il a été décisif, ce qui est le plus important pour un joueur offensif, et

il a montré un volume de jeu intéressant. C'est un peu nouveau et très encourageant pour la suite", se félicite encore le technicien.



Ce retour en forme intervient au moment où il est devenu père d'une petite fille, récemment. Mais c'est aussi parce que Genesio paraît avoir trouvé enfin la bonne formule pour obtenir le plein rendement à la fois du joueur mais aussi de son groupe, dans un système de base en 4-2-3-1.



La différence avec un 4-4-2 est ténue avec Fekir, dans l'axe, en soutien

d'Alexandre Lacazette plutôt que sur l'aile droite comme en début de saison.



La complicité entre les deux joueurs a aussi été un sujet d'inquiétude

durant la première moitié de saison en raison du faible nombre de passes qu'ils se délivraient parfois entre eux (une seule face à Toulouse).



Le match contre Montpellier a certainement donné à nouveau du poids à leur association et rassuré les sceptiques.



Le but inscrit par Fekir portant le score à 3-0 a notamment été consécutif à un une-deux avec Lacazette mais d'autres actions auraient également pu aboutir.



"J'ai toujours réussi à jouer avec lui. Il y a des périodes au cours desquelles ça va moins bien. C'est le football mais Alex sent le jeu et ça rend les choses plus faciles", fait-il remarquer, prêt à enchaîner les bonnes performances.





Avec AFP