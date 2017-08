OL: rupture du ligament croisé pour Houara d'Hommeaux

La défenseure lyonnaise Jessica Houara d'Hommeaux, 29 ans, a été victime d'une rupture du ligament croisé et devrait être indisponible pendant au moins six mois, a annoncé mardi soir l'internationale française sur les réseaux sociaux.



"Verdict: rupture du ligament croisé, a annoncé la joueuse aux 60 sélections en équipe de France (3 buts). On garde le sourire et on ne lâche rien."



Elle devrait être indisponible au moins six mois, la durée de convalescence

classique dans ce type de blessure.



C'est donc un coup dur pour son club de l'Olympique Lyonnais, en quête d'un 12e sacre consécutif dans le championnat de France féminin qui reprendra le 3 septembre.





Avec AFP