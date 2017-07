OPÉRA DE LYON SUR GRAND ÉCRAN PLUS DE 7 500 SPECTATEURS RÉUNIS CE SAMEDI

Ce samedi 8 juillet 2017, l'Opéra de Lyon a proposé Viva la Mamma !, opéra de Donizetti, pour la 9e édition de sa vidéotransmission estivale.



Dans 14 communes d'Auvergne Rhône-Alpes, plus de 7 500 spectateurs se sont retrouvés autour de cette réjouissante production, dirigée par Lorenzo Viotti et mise en scène par Laurent Pelly.



Le spectacle a été retransmis sur grand écran depuis la grande salle de l'Opéra, grâce à un signal satellite et en simultané à Ambérieu-en-Bugey, Aurillac, Bellegarde-sur-Valserine, Chamonix Mont-Blanc, Clermont-Ferrand, Crest, Issoire, Le Cheylard, Lyon (Théâtre Antique de Fourvière), Montélimar, Saint-Quentin-Fallavier, Thonon-les-Bains, Usson-en-Forez et Villié-Morgon.



Événement festif, gratuit et de plein-air, il a de nouveau permis à l'Opéra de Lyon d'aller à la rencontre de tous les publics de la région et de favoriser la découverte de l'opéra.



La prochaine édition aura lieu le samedi 7 juillet 2018, avec une nouvelle production de Don Giovanni de Mozart, dirigée par Stefano Montanari et mise en scène par David Marton.