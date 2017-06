OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DES BRIC À BRAC DU FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI CE SAMEDI

Les bénévoles des 6 Bric à Brac du FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI se mobilisent exceptionnellement pour accueillir le public, le samedi 10 juin 2017 de 9h à 16h.



L'occasion d'acheter des vêtements, chaussures, jouets, meubles et mobilier, vélos, articles de plein air, outils de jardinage… et bien plus encore !



6 magasins : Décines, Lyon 4e, Lyon 7e, Lyon 9e, Oullins et Villefranche-sur-Saône.



Magasins ouverts à tous, entrée libre.



Informations :

www.fndsa.org

Tel. 04 72 76 73 53