Open Parc: Première finale sur terre battue pour Tsonga

Jo-Wilfrid Tsonga disputera samedi sa première finale sur terre battue cette saison contre le Tchèque Thomas Berdych au tournoi de Lyon après sa victoire vendredi en demi-finale contre Nikoloz Basilashvili 6-2, 3-6, 6-1.



"Mieux vaut tard que jamais ! C'est super et c'est bien pour la suite mais

aussi pour écrire une ligne supplémentaire à mon palmarès. Je suis pressé d'être à samedi pour aller chercher cela. Mais une finale, ça se gagne quel que soit le niveau de jeu que j'aurais samedi", a-t-il commenté.



Pour en arriver là, Tsonga, ambassadeur de cette nouvelle épreuve qui remplace celle de Nice au calendrier de l'ATP, et tête de série N.2, a gagné trois matches contre l'Argentin Carlos Berlocq (6-7, 6-2, 6-3), le Russe Karen Khachanov (6-4, 6-0) et Basilashvili, 71e joueur mondial.



"Les sensations étaient bonnes contre un adversaire qui jouait bien. Je suis un peu sorti de mon match dans le 2e mais il y était pour quelque chose.

Dans le 3e, j'ai réussi à conserver mon niveau de jeu alors que Basilashvili a

baissé un peu d'intensité et j'ai repris le dessus", a commenté Tsonga qui

s'est imposé en 1 heure 47 minutes.



"L'adversaire était vraiment bon. Il est super agressif, change de direction en permanence et ne permet pas de s'installer dans le jeu. J'avais le match en main et j'en suis sorti tout seul", a reconnu le Manceau qui tentera de gagner au Parc de la Tête d'Or son troisième titre cette année après Marseille et Rotterdam.



"C'est important de gagner des matches avant Roland-Garros même si j'aurais préféré le faire les semaines précédentes. Je suis heureux que cela arrive ici aussi. Cela me fait prendre pas mal de points pour le classement et me conforte dans les têtes de série pour plus tard, Wimbledon notamment", s'est réjouit le N.1 français, 13e mondial.



De son coté, Berdych, tête de série N.3, s'est déclaré "content de son

match", gagné contre Milos Raonic, malade et fiévreux. Il s'est défait du

Canadien, tête de série N.1, en deux sets 7-6 (5), 7-6 (2).



"C'était difficile mais c'était un bon test", a dit le 14e joueur mondial

qui disputera sa première finale cette saison.



Son bilan face à Tsonga est de huit victoires contre quatre défaites mais

sur terre battue, les deux joueurs sont à un succès partout.







Avec AFP