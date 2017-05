Open Parc: Tsonga poursuit sa route, Simon éliminé

Jo-Wilfried Tsonga s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi de Lyon en s'imposant facilement jeudi aux dépens du Russe Karen Khachanov (6-0, 6-4), alors que Gilles Simon a pour sa part été éliminé par le Tchèque Tomas Berdych (6-4, 6-0).



Tête de série N.2, Tsonga affrontera au tour suivant, vendredi, le Géorgien

Nikoloz Basilashvili qui s'est aisément défait de l'Argentin Nicolas Kicker (6-3, 6-1).



"C'était vraiment mieux. Il était important de rectifier la mire par

rapport au début que j'ai pu faire mercredi. Cela m'a permis de faire une

super entame et d'être vraiment bon. Ce serait bien de conserver cela pour les prochains jours, voire les prochaines semaines" a commenté le N.1 français, 13e joueur mondial.



"J'ai joué deux heures et demi mercredi et j'étais en pleine forme pour cette rencontre, jeudi. Mon épaule a tenu le coup. C'est le plus important. On sait que sans la santé, on n'est pas grand chose", a-t-il poursuivi.



"Je vais jouer libéré, je suis en demi-finale. Il reste deux matches à

éventuellement aller chercher. Mon adversaire est un bon joueur qui est très surprenant et qui a battu pas mal d'adversaire de très bon niveau. Il faudra être à mon meilleur niveau pour gagner", a estimé Jo-Wilfried Tsonga qui n'a jamais gagné de tournoi sur terre battue.



Dans le haut du tableau, le Canadien Milos Raonic, tête de série N.1, a

battu le Portugais Gastao Elias, issu des qualifications, en deux manches 6-4 6-3.



Il affrontera en demie le Tchèque Tomas Berdych, N. 14 mondial, qui a

facilement éliminé Gilles Simon dans le seul quart de finale opposant deux

têtes de série.



"C'était un match difficile, qui ne part pas si mal et qui se dégrade petit

à petit. Il y a eu deux ou trois jeux très importants au premier set où j'aurais pu faire mieux avec beaucoup d'occasions. Ensuite, c'était à sens

unique", a commenté Simon, 32e joueur mondial.



"J'avais envie de faire des matches. J'en ai joué quelques uns. Les rencontres précédentes m'ont beaucoup fatigué, pas tant physiquement mais plutôt mentalement car c'était très dur à chaque fois. Quand ça a été difficile contre Berdych, je n'ai pas trouvé les ressources pour faire tourner

la partie", a-t-il poursuivi.



"Mon tennis était là au début, donc il ne doit pas être si loin que cela",

a-t-il conclu.