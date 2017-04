Opéra: Carmen à l'Amphithéâtre avec 30 enfants sur scène

C’est dans la prestigieuse Salle 3000 de la Cité Internationale que la Compagnie CALA - Théâtre Musical de Lyon produira les 8 et 9 avril le chef-d’oeuvre de Georges Bizet Carmen.



Le metteur en scène Frédéric L’Huillier s’empare de l’opéra aux côtés du chef d’orchestre Andreï Chevtchouk pour une version plus moderne et plus fougueuse.



Le Choeur d’enfants de la CSI (Cité Scolaire Internationale) a consacré une semaine à la préparation de cette oeuvre de Georges Bizet. Une occasion rêvée pour les élèves de 6ème de cet établissement qui deviennent acteurs du spectacle aux côtés d’artistes professionnels...



Rendez-vous samedi 8 avril à 20h et dimanche 9 avril à 15h



Ecoutez le reportage de Hugo Harnois