Opération « découverte des métiers du bâtiment » avec les artisans messagers de la CAPEB

Cette année, la semaine des artisans messagers de la CAPEB se déroulera du 15 au 19 mai 2017 dans plusieurs collèges de la région Auvergne-Rhône-Alpes.



Objectif : éveiller la curiosité, valoriser et promouvoir les métiers du bâtiment auprès des jeunes, mais aussi de leurs enseignants.



Du 15 au 19 mai 2017, la CAPEB organise sa semaine des artisans messagers au cours de laquelle sont proposées simultanément, dans plusieurs départements d’Auvergne-Rhône-Alpes, des rencontres avec des

collégiens.



Des opérations auront ainsi lieu en Isère, dans la Loire, la Haute-Loire, le Puy-De-Dôme, le Rhône et la Haute-Savoie.



Le dispostif « Artisans messagers » conduit en partenariat avec le Ministère de l’Education nationale et soutenu financièrement par le Conseil régional, repose sur l’idée qu’il faut rendre les jeunes, acteurs de leur orientation, et leur donner une image concrète de la diversité et de la richesse des métiers artisanaux alliant savoir-faire traditionnels et innovation technique.



Pour la CAPEB, la valorisation du savoir-faire des artisans et des métiers du bâtiment en général est une priorité. Grâce à ses artisans messagers, spécialement formés à la pédagogie, ce sont près de 170 opérations qui sont conduites chaque année pour améliorer l’image des métiers, tant auprès des jeunes que de leurs parents et de leurs enseignants.



En effet, les artisans messagers constatent que les jeunes et leurs enseignants ne sont pas toujours conscients du rôle majeur que joue le secteur du bâtiment sur des enjeux sociétaux cruciaux tels que les questions d’économie d’énergie, la qualité de l’habitat ou le développement durable en général. Ils ignorent souvent la technicité que les métiers requièrent aujourd’hui pour répondre aux exigences des normes environnementales.



D’autres arguments, comme les perspectives réelles d’évolution et la sécurité de l’emploi, font également échos auprès des jeunes, tout en rassurant leurs parents… La construction et la rénovation des maisons ne seront en effet jamais délocalisées !



Les interventions des artisans messagers sont programmées dans le Rhône, à l'Ecole de la 2ème Chance et au sein du club Lyon-Duchère