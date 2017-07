Orages: circulation des TER interrompue entre Marseille et Lyon

La circulation des TER entre Marseille et Lyon a été interrompue, lundi soir, à la suite d'une rupture de caténaire due aux orages dans la Drôme.



Vers 18H00, la chute d'un arbre sur la voie ferrée a arraché une caténaire

entre Montélimar et Pierrelatte, provoquant l'arrêt dans cette gare de trois TER transportant quelque 400 passagers.



Les TGV, en revanche, circulent normalement, de même que les TER dans le sens nord-sud.



Des équipes sont sur place pour dégager la voie et la SNCF recherche des solutions de substitution pour les passagers.



Météo France a placé, lundi après-midi et jusqu'à 23H00, sept départements

du centre-est de la France en alerte orange pour un risque d'orages. Il s'agit de l'Ain, la Drôme, l'Isère, le Jura, la Saône-et-Loire, la Savoie et la

Haute-Savoie.







Avec AFP