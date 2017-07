Orages et canicule: seize départements en alerte orange dont le Rhône pour la canicule

Seize départements du nord ainsi que du centre-est de la France ont été placés pour la journée de jeudi en alerte orange orages et canicule, selon le dernier bulletin de Météo-France.



Les départements de l'Ain, l'Allier, l'Isère, le Jura, la Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône et la Saône-et-Loire se sont ajoutés jeudi après-midi à

ceux du nord et du nord-est de l'Hexagone dont le suivi est maintenu.



Le début d'événement est prévu jeudi à 16H00 et la fin au plus tôt samedi à

07H00, précise Météo-France dans son bulletin.



Des orages, en général peu intenses, ont circulé ce matin sur le nord du

Pays et se sont décalés vers la Belgique. L'accalmie qui s'est établie après ces orages a permis une nette hausse des températures. Le temps est chaud et lourd sur le nord du pays. Des cellules orageuses se développent sur la Seine-Maritime, expliquent les prévisionnistes qui ont relevé jeudi

après-midi 34 degrés à Saint Etienne et 33 degrés à Lyon.



Vendredi et samedi, les températures maximales atteindront même 34 à 36

degrés en général sur les départements en vigilance orange.



Elles devraient baisser dimanche après-midi.



Jeudi, "en fin d'après-midi et en soirée, il existe un risque important de

phénomènes violents localisés: en effet, ces orages pourront s'accompagner de fortes rafales de vent (pouvant dépasser 100 km/h), de grêle, de précipitations intenses en de brèves périodes de temps (intensités de 30/40 mm/h)", prévient encore Météo-France.



L'activité orageuse pourrait se décaler dans la nuit en direction de la Lorraine, dont l'intensité devrait s'affaiblir peu après le milieu de nuit.





Avec AFP