Orchestre national de Lyon: une nouvelle direction mais une même volonté de rajeunir le public

La nouvelle direction de l'Auditorium/Orchestre national de Lyon a présenté mardi sa nouvelle saison, largement élaborée par sa devancière, tout en assurant vouloir s'inscrire dans la continuité d'une politique qui a permis de largement rajeunir le public.



La programmation de la saison 2017/18 cherche, comme les années

précédentes, "un équilibre entre le grand répertoire et des évènements qui viennent titiller le spectateur", a expliqué à la presse Aline Sam-Giao, qui a remplacé en début d'année Jean-Marc Bador à la direction générale.



"Les choix de programmation amènent vers nous, vers la musique classique et toutes les formes de musique, un jeune public", s'est félicité l'adjoint à la Culture Georges Képénékian, en se félicitant que Lyon soit à la pointe de ce mouvement en France.



L'auditorium a reçu l'an dernier 235.000 spectateurs, soit 80.000 de plus qu'il y a cinq ans. 35% des spectateurs n'avaient jusqu'ici jamais poussé la porte de la salle et 18% du public avait moins de 28 ans.



"Lorsque je repense à ces six dernières années, ce dont je suis le plus fier, c'est que notre auditoire comprend désormais tous les âges", s'est réjoui le chef Leonard Slatkin, qui l'explique en partie par la grande "versatilité" de l'ONL, capable "de jouer tous types de répertoire".



L'auditorium, accueillera en 2017/18 152 concerts, dont 91 donnés par l'ONL. 260.000 places seront proposées à la vente, soit 10.000 de plus que la saison écoulée.



Côté grand répertoire, l'auditorium accueillera un festival de musique

française, qui permettra de voir le chef prodige Lionel Bringuier diriger deux

concerts.



Ravel, notamment, "est dans les gènes de l'ONL", a relevé Mme Sam-Giao.



Au milieu des pièces les plus connues, la programmation s'attache

systématiquement à faire découvrir des raretés, a-t-elle souligné.



Si le public lyonnais pourra voir ou revoir des artistes de renom, comme le violoniste Renaud Capuçon, le pianiste Radu Lupu, le violoncelliste Truls Mork, le chanteur Bryn Terfel ou le chef Eliahu Inbal, de nombreux jeunes musiciens seront également à l'affiche.



Quatre cheffes d'orchestre se

succéderont au pupitre pendant la saison.



L'an dernier, pour attirer un public différent, l'ONL avait interprété la

partition de la Guerre des Etoiles.



Cette année, il y aura un concert donné dans le noir et un autre où les spectateurs se verront demander d'interpréter les choeurs à l'aide d'une application préalablement téléchargée sur leurs téléphones portables.



L'ONL est engagé dans un profond renouvellement de sa direction puisque, outre l'arrivée de Mme Sam-Gio, il a vu arriver une nouvelle secrétaire générale en la personne d'Emmanuelle Durand.



Quant à Leonard Slatkin, en poste depuis 2011, il va quitter ses fonctions en douceur en devenant directeur musical honoraire à la rentrée. Son remplaçant n'a pas encore été désigné.









Avec AFP