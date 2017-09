Ouragan IRMA : CASC APPUI sur le départ

C'est un ouragan d’une violence extrême qui s’est abattu mercredi, sur les Antilles, plus particulièrement sur les îles de Saint-Martin et Saint Barthélémy.



Catégorisé 5, dernier niveau de l’échelle de Saffir-Simpson, l’ouragan IRMA a effectué un passage dévastateur sur ces deux collectivités d’outre-mer. Le bilan provisoire fait état de 12 morts dont 4 à Saint-Martin, et de nombreux blessés.



Les dégâts matériels sont également considérables : la plupart des infrastructures des deux îles sont inutilisables (caserne des sapeurs-pompiers locaux inondée à Saint-Barthélémy, black-out électrique, routes impraticables…).



Alors que la population est en attente des secours, CASC APPUI répond présent et prépare son départ, ce samedi au matin depuis Lyon.



CASC APPUI est une Organisation Non Gouvernementale, fédérée sous l’égide du CASC (comité d’animation sociale et culturelle) des sapeurs-pompiers du département du Rhône et de la métropole de Lyon.



Forte des précédentes missions humanitaires déjà effectuées, l'équipe, composée de 4 sauveteurs –secouristes et d’un binôme de santé (médecin – infirmier) s'envole avec des médicaments (pour une prise en charge de 500 personnes) et le matériel nécessaire au rétablissement des infrastructures locales.



L’équipe sera déployée sur le théâtre d’opération dès leur arrivée samedi 9 septembre au soir.