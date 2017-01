PÔLE EMPLOI LYON VIVIER MERLE CHANGE D'ADRESSE

L'agence Pôle Emploi située sur le boulevard Vivier Merle, dans le quartier de la Part-Dieu, change d'adresse.Afin d'assurer les opérations de déménagement l'agence sera exceptionnellement fermée les jeudi 19 et vendredi 20 janvier.A partir du lundi 23 janvier, les conseillers accueilleront les demandeurs d'emploi et les entreprises à la nouvelle adresse 26 rue du Général Mouton-Duvernet 69003 LyonSuite à ce déménagement, cette agence change de nom et deviendra le pôle emploi Lyon Part-Dieu, avec 76 conseillers pour 10 182 demandeurs d'emploi inscrits à fin novembre 2016 (catégories A,B,C) et 1 425 entreprises clientes"Cette nouvelle agence, plus fonctionnelle, permettra d’offrir un serviceadapté aux besoins des demandeurs d’emploi et des entreprises et demieux les accompagner dans leurs démarches" précise Pôle Emploi.Les demandeurs d'emploi des communes suivantes sont concernés :3ème et 6ème arrondissements de LyonLes services de Pôle emploi restent à disposition des usagers pourl’ensemble de leurs démarches par internet : http://www.pole-emploi.fr (gratuit et accessible 7j/7 et 24h/24), par téléphone, au 39 49 (appel gratuit) et, pour les entreprises, par téléphone au 39 95 (appel gratuit).