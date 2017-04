PROGRAMME « PEPITES » : 3 NOUVELLES ENTREPRISES LABELLISEES

Lancé en 2011 à l’initiative du Grand Lyon et de la CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne, le programme « Pépites » accompagne chaque année une vingtaine de PME à très fort potentiel vers l’hyper croissance.



Trois nouvelles entreprises ont été labellisées cette semaine par un comité composé essentiellement de chefs d’entreprises et d’experts du monde du financement.



Ces trois sociétés sont DIATEX SAS société spécialisée dans la fabrication de tissus techniques, située sur des niches de marchés dans le secteur de la haute technologie. L’entreprise s’articule autour de 4 divisions (aéronautique, composites, tissus à usage technique, agrotextile) et de 4 filiales (Aeroform, Tissage Des Mures, Teintures de Saint Jean et Cipodec). Elle est basée à Saint-Genis-Laval.



SMART TRAFFIK est pour sa part, le premier éditeur de solutions Omnicanal dédiées aux enseignes et aux marques. Elle propose à ses clients de reconnecter leurs consommateurs online avec leurs points de vente physique. Ses solutions (click collect, store locator, prise de RDV, …) permettent une expérience fluide quelque soit le point de contact entre la marque et le client en unifiant le parcours d’achat. SMART TRAFFIK est installée à Villeurbanne.



Enfin SOLADIS est une société qui dynamise la chaine de valeur autour de la donnée en tant que prestataire de service spécialisé dans le conseil statistique et biostatistique ainsi que dans la collecte, l’analyse et la valorisation des données dans le domaine de la santé, de l’industrie et auprès des sociétés de service. Elle est installée à Lyon (6e).



Au total, ce sont 59 entreprises qui ont été labellisées depuis fin 2011 : elles représentent près de 519 millions de CA et 2684 collaborateurs, précise le Grand Lyon dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ere