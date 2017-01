Panne du chauffage urbain aux Gratte-Ciel: la Ville demande aux parents de récupérer leurs enfants

Depuis hier, le centre-ville de Villeurbanne connaît une importante coupure du chauffage urbain en raison d'une fuite dans le réseau.



D'après la Métropole de Lyon et la société Dalkia, gestionnaire du réseau, la fuite a été réparée dans la nuit mais au moment de la remise en chauffe, un second problème est intervenu avec l'intégralité du réseau à nouveau coupé.



Plusieurs immeubles et équipements municipaux sont concernés dont l'hôtel de ville et quatre groupes scolaires : Anatole-France, Léon-Jouhaux, Jacques-Prévert et Edouard-Herriot.



La remise en service est prévue dans le courant de la journée, les équipements concernés ne disposeront donc pas de chauffage avant la fin d'après-midi.



"C'est pourquoi, même si la Ville fait au mieux pour assurer des conditions d'accueil correctes dans les écoles, il est demandé aux parents, dans la mesure du possible, de récupérer leurs enfants" précise la municipalité dans un communiqué.