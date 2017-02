Pièces d'identité : anticiper les formalités avant le rush l'été

Pour partir en vacances cet été avec des documents d’identité en cours de validité, la Ville de Lyon recommande de déposer sa demande de carte d’identité ou de passeport le plus tôt possible en mairie d’arrondissement.Ce sont les services de l’Etat qui prennent ensuite le relais pour délivrer les documents.Car à partir d’avril, commence une période de forte affluence pour effectuer ces formalités, et ce jusqu’à l’été.L’été dernier, il fallait ainsi attendre jusqu’à 100 jours pour obtenir sa carte d’identité et plus de 60 jours pour les passeports, alors qu’en début d’année, le délai moyen de délivrance est d’environ 15 jours pour une carte d’identité ou un passeport.Pour rappel, en 2016, la Ville a délivré environ 32 300 cartes d’identité et près de 54 000 passeports.Pour plus d’informations, consultez le site www.lyon.fr rubrique Démarches