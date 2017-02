Piéton renversé à Lyon 7e : la carte VTC de l’employeur définitivement retirée et fermeture de 3 mois de sa société

Le 29 janvier dernier, un homme de 22 ans a été violemment percuté par un véhicule à l’intersection des avenues Jean Jaurès et Berthelot dans le 7e arrondissement de Lyon.



Le conducteur travaillait pour une société qui n’était pas inscrite au registre des VTC malgré une procédure en cours diligentée depuis août 2016.



L’employeur a d’ailleurs reconnu ne pas déclarer la totalité de ses employés et pratiquer une minoration des heures effectuées.



Dans ces conditions, Michel DELPUECH, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône a pris deux arrêtés concernant cet employeur, l’un pour retirer définitivement sa carte professionnelle et l’autre pour fermer sa société pendant trois mois pour travail dissimulé