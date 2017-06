Plus de 18 kg de méthamphétamines saisis en un mois à l'aéroport de Lyon

Plus de 18 kg de méthamphétamines ont été saisis à l'aéroport Saint-Exupéry de Lyon en moins d'un mois lors de trois contrôles, pour une valeur de plusieurs centaines de milliers d'euros.



A chaque fois, la drogue de synthèse était dissimulée dans les bagages à

double fond de personnes en provenance de Cotonou au Bénin, après un transit à Casablanca.



Mercredi, un peu plus de 8 kilos destinés à la revente en région lyonnaise, "à 100% purs" et conditionnés dans huit paquets entourés de scotch, ont été saisis dans les affaires d'un Nigérian de 50 ans qui a été arrêté.



"Seule une fouille approfondie et le démontage intégral de la valise en

possession du voyageur" ont permis de découvrir la drogue, selon les douanes qui soulignent "la rareté" de ce type de drogue en France.



Le 28 mai et le 10 juin, quelque 7 kg et 3 kg destinés au marché espagnol

avaient été saisis, pour une valeur à la revente évaluée à 300.000 et 130.000

euros.



Les deux premiers trafiquants avaient été condamnés en comparution

immédiate à 18 mois de prison avec mandat de dépôt, cinq ans d'interdiction du territoire français et une amende douanière de 130.000 et 290.000 euros.



Le troisième devait être jugé vendredi après-midi.







Avec AFP