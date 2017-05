Plus de 200 postes à pourvoir en CDI : O2 Lyon organise un job dating le 6 juin

Leader dans les services à domicile et 6ème recruteur en France en 2017 selon le magazine Challenges, O2 propose plus de 200 postes en CDI aux alentours de Lyon d’ici la fin de l’année : des postes de gardes d’enfants, d’assistants ménagers et d’auxiliaires de vie.



Les candidat(e)s intéressé(e)s pourront participer à un job dating en agence le 6 juin de 14h à 17h, ou postuler directement sur le site www.o2recrute.fr.



Ce job dating est une belle opportunité pour les candidat(e)s intéressé(e)s. Munis de leur CV, ils pourront échanger directement avec le personnel de l’agence.



EtDes opportunités à temps partiel ou temps plein



Tous les postes proposés par O2 sont à pourvoir en CDI, le plus souvent à temps partiel.



Désirant valoriser le multi-métiers, O2 propose à ses assistant(e)s de combiner plusieurs postes avec un contrat à temps plein ou quasi-plein (garde d’enfants + ménage-repassage par exemple).



Les profils recherchés :



Pour la garde d’enfants de plus de 3 ans : Avoir une première expérience professionnelle ou personnelle en garde d’enfants.



Pour la garde d’enfants de moins de 3 ans : Etre titulaire d’un diplôme en garde d’enfants (type CAP Petite enfance) ou avoir 3 ans d’expérience dans ce domaine.



Pour le ménage-repassage : Une première expérience dans l’entretien du domicile est appréciée



Pour l’accompagnement des seniors ou des personnes en situation de handicap : Avoir un diplôme de niveau V dans le sanitaire & social ou une expérience de 3 ans minimum dans l’assistance à un public fragile (vieillissement ou handicap).