Plusieurs centaines de manifestants en solidarité avec les migrants

Plusieurs centaines de personnes ont

manifesté samedi à Grenoble à l'appel de la coordination régionale Rhône-Alpes de soutien aux sans-papiers et aux migrants avec le mot d'ordre "des ponts, pas des murs", a constaté l'AFP.



Les manifestants, emmitouflés pour contrer des températures à peine

positives, ont défilé dans le centre-ville de Grenoble jusque devant la

préfecture "en opposition aux mouvements xénophobes anti-migrants pour affirmer non seulement notre entière solidarité avec les migrant-es mais aussi pour exiger une toute autre politique d'asile et d'immigration", selon les organisateurs.



Venus d'Annecy, Valence, Lyon et Grenoble, adhérents de partis politiques de l'extrême gauche, de syndicats notamment de l'Éducation ou d'associations de défense des droits, ils demandaient "un véritable accès aux droits, que ce soit à l'asile, au séjour, au travail, à la santé, à un toit, à la scolarité, à la formation" ainsi que "l'arrêt des expulsions".



Vendredi, ce sont une centaine de personnes qui s'étaient rassemblées au même endroit à l'appel d'Emmaüs pour apporter leur soutien à trois étrangers en situation irrégulière, compagnons d'Emmaüs arrêtés mercredi dans les locaux de l'association à la Mure (Isère) par les gendarmes.