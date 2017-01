Plusieurs personnes agressées à coups de couteau en Isère

Plusieurs personnes ont été attaquées par un homme armé d'un couteau mardi en début de soirée à Tignieu-Jameyzieu et leur agresseur a été interpellé, a-t-on appris auprès de la gendarmerie.



Peu après 19h00, cet homme âgé d'une vingtaine d'années a tout d'abord fait irruption dans un hôtel, blessant au hasard une personne, avant d'attaquer trois autres personnes dans un restaurant McDonald's situé en face, selon le quotidien régional Le Dauphiné Libéré.



Une trentaine de gendarmes ont été mobilisés et l'agresseur a pu être interpellé peu de temps après. Les enquêteurs se trouvaient toujours sur place tard dans la soirée et la gendarmerie n'était pas encore en mesure de fournir un bilan précis.



Une enquête a été ouverte par le parquet de Bourgoin-Jallieu. Selon le quotidien, l'hypothèse terroriste a été écartée et les enquêteurs privilégient l'acte d'un déséquilibré.





